Son dakika haber: Niğde'de Anneler Günü'nde annesini tüfekle vurarak öldüren kişi tutuklandı
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Son dakika haber: Niğde'de Anneler Günü'nde annesini tüfekle vurarak öldüren kişi tutuklandı

Son dakika haber: Niğde'de Anneler Günü'nde annesini tüfekle vurarak öldüren kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Niğde'de Anneler Günü'nde tartıştığı annesini tüfekle vurarak öldüren kişi tutuklandı.

Niğde'de Anneler Günü'nde tartıştığı annesini tüfekle vurarak öldüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kiledere beldesinde bir evde kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde E.D'yi (32) ölü buldu.

İncelemede A.D'nin (17) tartıştığı annesini evdeki ruhsatsız tüfekle öldürdüğü belirlendi.

Olaydan sonra gözaltına alınan A.D. ile babası S.D. (37), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Annesini öldüren A.D, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, babası S.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Anne E.D'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kiledere beldesinde toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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