Son dakika haber! Niğde'de 4 katlı binada patlama: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haber! Niğde'de 4 katlı binada patlama: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Niğde'de 4 katlı binada patlama: 2 yaralı

Son dakika habere göre Niğde'de 4 katlı bir apartmanın 1. katında tüpten sızan gazdan meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Niğde'de 4 katlı bir apartmanın 1. katında tüpten sızan gazdan meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Merkez Efendibey Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1. katında iddiaya göre C.A. ve K.Ö.'nün yemek yaptığı sırada mutfak tüpünden sızan gaz patladı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; yaralanan C.A. ve K.Ö.'yü ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Patlamadan dolayı dairenin kapı ve pencereleri parçalanırken, ikamette maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Niğde, 3. Sayfa, Haberler

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