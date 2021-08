Son dakika haber | New York Valisi Cuomo'nun birden fazla kadına cinsel tacizde bulunduğu açıklandı

Edinilen son dakika haberine göre NEW New York Başsavcısı Letitia James, hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan New York Valisi Andrew Cuomo'nun birden fazla kadını taciz ettiği sonucuna ulaştıklarını duyurdu.