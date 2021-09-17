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Son dakika haber... New York'ta yüzlerce kuş gökdelenlere çarparak öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre - New York'ta yüzlerce kuş gökdelenlere çarparak öldü ABD'nin New York kentinde göç etmek isteyen yüzlerce kuş, 417 metre yüksekliğindeki Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarptı.

- New York'ta yüzlerce kuş gökdelenlere çarparak öldü

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde göç etmek isteyen yüzlerce kuş, 417 metre yüksekliğindeki Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarptı. New York kuşları koruma grubu Audubon, kuşların güneye uçarken fırtına ve ışıklardan dolayı yollarını şaşırdığını ifade etti.

ABD'nin New York kentinde göç etmek isteyen yüzlerce kuş, Dünya Ticaret Merkezi binalarına çarptı. Kar amacı gütmeyen kuşları koruma grubu Audubon gönüllüsü Melissa Breyer, güneye göç etmeye çalışan yaklaşık 300 kuşun Manhattan'da yer alan Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarptığını, bazılarının telef olduğunu ifade etti. Bina çevresindeki ölü kuşları cep telefonuyla görüntüleyen Breyer, "Kuşlar kaldırımda, her yerdeydi. Kaldırımlar kelimenin tam anlamıyla kuşlarla kaplıydı" ifadelerini kullandı.

Grubun yardımcı direktörü Kaitlyn Parkins ise bu haftaki kuş ölümlerinin özellikle yüksek olduğunu, ancak Manhattan'da gökdelenlere kuş çarpma olaylarının Audubon'un yıllardır belgelediği kalıcı bir sorun olduğunu ifade etti. Parkins, kuşların gökdelenlerden yansıyan ışıklardan dolayı yollarını şaşırdıklarını ve kötü havanın da etkisiyle binalara çarptıklarını söyledi. Parkins, "Görünüşe göre fırtına, kuşları normalde olabileceklerinden daha da alçaltmış, yönlerini şaşırtmış. Gece ışığının kuşlar üzerindeki etkileri de oldukça güçlüdür, özellikle bulutlu bir gece olduğunda" dedi.

Kuşları koruma grubu Audubon, Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin ve diğer binaların sahiplerinden geceleri ışıkları kapatarak ve camları kuşlara daha görünür hale getirerek kuş çarpmalarının önüne geçilmesine yardımcı olmalarını istedi.

30 kuş iyileştirildi

Audubon yöneticilerinden Ritamary McMahon, Yabani Kuş Fonu rehabilitasyon tesisine toplam 77 kuşun götürüldüğünü söyledi. McMahon, 30 kuşun iyileştiğini ve Brooklyn'deki Prospect Park'ta serbest bırakıldığını belirterek, "Personelimiz, yolculuklarında daha fazla yüksek binalarla karşılaşmamaları için onları Prospect Park'a götürdü" dedi.

Dünya Ticaret Merkezi ortak geliştiricisi Jordan Barowitz, ticaret merkezinin ilk 60 metresinin yansıtıcı olmayan camla kaplandığını belirtti. Diğer 3 ticaret merkezi gökdeleninin geliştiricisi Silverstein Properties'in sözcüsü Dara McQuillan da, "Yabani kuşları çok önemsiyoruz ve yaşam alanlarını koruyoruz. Genel olarak yapay gece aydınlatmasının göçmen kuşları cezbedebileceğini ve yönünü değiştirebileceğini anlayarak kiracılarımızı özellikle göç mevsimi boyunca geceleri ışıklarını kapatmaya ve mümkün olan her yerde panjurlarını indirmeye aktif olarak teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... New York'ta yüzlerce kuş gökdelenlere çarparak öldü

Son dakika haber... New York'ta yüzlerce kuş gökdelenlere çarparak öldü

Son dakika haber... New York'ta yüzlerce kuş gökdelenlere çarparak öldü

Son dakika haber... New York'ta yüzlerce kuş gökdelenlere çarparak öldü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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