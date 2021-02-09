Son dakika haber! New York borsası yükselişle kapandı
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Son dakika haber! New York borsası yükselişle kapandı

09.02.2021 00:31 | Son Güncelleme: 09.02.2021 00:34
Son dakika haber! New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika haberler: New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,76 artışla 31.385,02 puana tırmandı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artarak 3.915,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 yükselişle 13.987,64 puana çıktı.

Günü rekor seviyelerde tamamlayan endeksler, ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin ve toparlanmaya dair iyimserliğin artmasıyla gün boyu pozitif bir seyir izledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, pazar günü katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketinin kabul edilmesi için Kongre'ye çağrıda bulundu. Yellen, "Bu paket geçirilirse gelecek yıl tam istihdama dönebileceğimizi umuyorum." ifadesini kullandı.

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi, cuma günü, Biden yönetiminin 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay vermişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise cuma günü yaptığı açıklamada, Meclisin ekonomik destek paketine ilişkin tasarıyı 2 hafta içinde geçirmeyi hedeflediğini belirtmişti.

Ayrıca, ABD basınında yer alan Demokratların hava yolu şirketlerinin desteklenmesine yönelik 14 milyar dolarlık kaynak ayırmayı planladığına ilişkin haberler de hava yolu şirketlerinin hisselerini olumlu etkiledi. American Airlines'ın hisseleri 3'ün, United Airlines ile Delta Airlines'ın hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Öte yandan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını ve yakında ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeyi planladığını duyurmasının ardından Bitcoin'in fiyatı 44 bin doları aşarak rekor seviyelere yükseldi. Tesla'nın hisselerinin değeri de yüzde 2'ye yakın arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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