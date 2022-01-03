Son dakika haber | New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,22 artarak 36.418,21 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artışla 4.784,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 kazançla 15.770 puana çıktı.

Amerikan borsasında endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının ekonomik toparlanmayı rayından çıkaracağına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle yeni yılın ilk işlem gününde yükseliş gösterdi.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2021'i rekor satışla tamamlaması da piyasalardaki pozitif seyri destekledi. Tesla, dünya genelinde 2021'in son çeyreğinde 308 bin 600, yıl genelinde ise 936 bin 172 aracın satıldığını duyurdu. Şirketin satış rakamlarına ilişkin açıklamasının ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 10'a yakın değer kazandı.

Tesla'nın yanı sıra ABD'nin önde gelen otomobil üreticilerinden Ford'un hisseleri 2'ye yakın, General Motors'un hisseleri ise yüzde 3'e yakın yükseliş gösterdi.

Analistler, yeni yılın ilk haftasında ABD'de başta istihdam olmak üzere yoğun veri gündemi ile Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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