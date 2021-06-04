Son dakika haber... New York borsası yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber... New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika haber... New York borsası yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 120 puan ve yüzde 0,34 artışla 34.692 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 primle 4.218 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 değer kazancıyla 13.717 puana yükseldi.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi 559 bin ile beklentilerin altında kalsa da güçlü bir seyir ortaya koyarken, işsizlik oranı yüzde 5,8'e geriledi.

Analistler, enflasyonist baskıların devam etmesine karşın beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin risk iştahını artırarak pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Veri sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puandan fazla azalarak 1,59 seviyesine inerken, doların küresel para birimleri karşısında değer kaybettiğine dikkati çeken analistler, söz konusu durumun altın ve gümüşün ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Altının ons fiyatı tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından yüzde 1 artışla 1.890 seviyesine çıkarken, gümüşün onsu yüzde 1,6 yükselişle 27,8 dolara çıktı.

Öte yandan, ABD'de özel sektör istihdamı 492 bin ile beklentilerin altında kalırken, imalat sanayi istihdamı 23 bin ile öngörülere paralel gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Altının gram fiyatı 525 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 525 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,72'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,72'den işlem görüyor
Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı
Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Nikos Dendias İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Beren Saat Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... New York borsası yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:10:21. #1.15#

title