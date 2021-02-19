Son dakika haber | New York borsası yükselişle açıldı
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Son dakika haber | New York borsası yükselişle açıldı

19.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:46
Son dakika haber | New York borsası yükselişle açıldı

Son dakika haberlerine göre New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 artışla 31.554,22 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 3.926,04 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 artarak 13.928,65 puandan işlem görmeye başladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ekonomik destek paketine ilişkin dün yaptığı açıklamaların ardından endeksler pozitif bir seyir izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine yönelik büyük bir ekonomik destek paketinin geçirilmesinin önemini yineleyen Yellen, "Gelecek birkaç hafta içinde bu paketin yasalaşmasında ilerleme görmeyi umuyoruz." dedi.

Yellen, salgının etkilerine karşı düşük maliyetli bir paketi hayata geçirmenin bedelinin büyük bir paketten daha yüksek olduğunu vurgulayarak, büyük bir destek paketinin faydalarının uzun vadede maliyetinden çok daha ağır basacağını düşündüklerini dile getirdi.

Enflasyonun büyük bir endişe kaynağı olmaması gerektiğine inandıklarını belirten Yellen, "Enflasyon 10 yıldan fazla bir süredir çok düşük ve bunun bir risk olduğunu biliyorsunuz. Ancak ABD Merkez Bankasının (Fed) bu riski ele alabilecek araçları var." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, piyasalarda bugün ABD'nin şubat ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI verileri ile ocak ayına ait ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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