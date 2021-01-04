Son dakika haber! New York borsası yükselişle açıldı
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Son dakika haber! New York borsası yükselişle açıldı

04.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:00
Son dakika haber! New York borsası yükselişle açıldı

Bir son dakika haberine göre New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artışla 30.656,35 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 yükselişle 3.763,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 artarak 12.940,15 puandan işlem görmeye başladı.

Geçen haftayı yükselişle tamamlayan Amerikan borsası, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından yatay bir seyir izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, aşılama çalışmaları ve ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, piyasalarda bu hafta yoğunlaşan veri takvimi takip edilecek.

Yeni haftada, imalat sanayi PMI verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanakları ve cuma günü yayımlanacak aralık ayı istihdam raporunun yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Öte yandan, piyasaların ABD'nin Georgia eyaletinde 5 Ocak'ta yapılacak Senato seçimlerini de takip edeceği ve söz konusu seçimlerin Senato'daki dengelerin belirlenmesi açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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