Son dakika haber: New York borsası sert düşüşle kapandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: New York borsası sert düşüşle kapandı

28.10.2020 23:29 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:32
Son dakika haber: New York borsası sert düşüşle kapandı

Bir son dakika haberine göre New York borsasında endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin etkisiyle günü yüzde 3'ü aşan değer kayıplarıyla tamamladı.

New York borsasında endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin etkisiyle günü yüzde 3'ü aşan değer kayıplarıyla tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 900 puanın üzerinde düşüş gösterdi ve yüzde 3,43 azalarak, 26.520,97 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,54 kayıpla 3.270,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,73 azalışla 11.004,87 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin ekonomik toparlanmayı yavaşlatabileceğine dair endişeler etkili oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu aşarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, vakalardaki hızlı artış nedeniyle 30 Ekim itibarıyla Fransa genelinde "sokağa çıkma" kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.

ABD'de Kovid-19 salgınının etkilerine yönelik ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik de piyasaları olumsuz etkilemeye devam etti.

Ülkede 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesi yeni bir ekonomik destek paketinin hayata geçirilmesine dair umutlar azalırken, ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, "Seçimden sonra şimdiye kadar gördüğünüz en iyi teşvik paketini getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, öncü dış ticaret açığı olarak nitelendirilen mal ticareti açığı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,5 azalarak 79,4 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Işın Karaca Türkan Şoray Eser Yenenler
Spor Falcao Yücel İldiz Serdar Aziz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kaza Fransa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: New York borsası sert düşüşle kapandı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 23:32:27. #1.15#
title