Son dakika haber | New York borsası Fed'in faiz kararının ardından düşüşle kapandı

Son dakika ekonomi haberi... New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan kararların ardından günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan kararların ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,48 kayıpla 33.820,38 puana geriledi.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,08 azalışla 4.183,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 gerileyerek14.051,03 puana indi.

Güne karışık seyirle başlayan endeksler, FOMC toplantısından çıkan kararların ardından aşağı yönlü bir seyir izledi.

Fed, nisan ayı toplantısında, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Bankanın açıklamasında, aşılamadaki ilerleme ve güçlü politika desteğinin etkisiyle ekonomik faaliyet ile istihdam göstergelerinin güçlendiğine dikkati çekilirken, enflasyonun yükseldiği ancak bu yükselmenin büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığı vurgulandı. Açıklamada, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ve ekonomik görünüme yönelik risklerin sürdüğü kaydedildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, düzenlediği basın toplantısında, varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başlamanın henüz zamanı olmadığını, bankanın hedefleri doğrultusunda kayda değer bir ilerleme sağlanana kadar varlık alımlarının mevcut hızında devam edeceğini belirtti.

Powell, "Enflasyonda bu yıl yüzde 2'nin üzerinde geçici bir yükseliş faiz artışı için gerekli standardı karşılamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin