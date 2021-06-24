Son dakika haber: New York borsası ekonomik verilerin pozitif fiyatlanmasıyla yükselişle kapandı
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Son dakika haber: New York borsası ekonomik verilerin pozitif fiyatlanmasıyla yükselişle kapandı

Son dakika haber: New York borsası ekonomik verilerin pozitif fiyatlanmasıyla yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... New York borsası, ekonomik verilerin ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliği desteklemesi ve siyasilerin altyapı paketi konusunda anlaşmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, ekonomik verilerin ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliği desteklemesi ve siyasilerin altyapı paketi konusunda anlaşmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 322,58 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,95 artışla 34.196,82 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artarak 4.266,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 yükselişle 14.369,71 puana çıktı. Söz konusu performanslarıyla S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,15 değer kazandı. Havacılık şirketi Boeing'in hisselerinin de yaklaşık yüzde 3 değer kazanması dikkati çekti.

Endekslerdeki pozitif seyirde, ekonomik verilerin ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliği desteklemesi ve siyasilerin 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketi konusunda anlaşması etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler ile Beyaz Saray'ın, 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Paket kapsamında 5 yıl içinde 973 milyar dolar, 8 yıl içinde ise 1,2 trilyon dolar harcama yapılacak. Ulaşım için 579 milyar dolar, diğer altyapılar için ise 266 milyar dolar ayrılacak.

Yatırımcılar, altyapı paketi konusunda anlaşmanın ekonomik toparlanmayı desteklemesini ve şirket hisselerinde daha fazla kazanca yol açmasını bekliyor.

ABD'de perşembe günü açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 19 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalarak 411 bin oldu.

Ülkede birinci çeyrek GSYH çeyreklik yüzde 6,4, mayıs dayanıklı mal siparişleri yüzde 2,3 artarken, mayıs öncü dış ticaret açığı 88,1 milyar dolar oldu. Ülkede ayrıca birinci çeyrek çekirdek PCE çeyreklik yüzde 2,5 ve birinci çeyrek kişisel tüketim çeyreklik yüzde 11,4 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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