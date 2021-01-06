Son dakika haber! New York borsası, Çinli telekomünikasyon şirketlerini yeniden liste dışı bırakmaya karar verdi

New York borsası, 3 Çinli telekom şirketinin hisselerinin liste dışı bırakılmasına yönelik dün geri alınan kararın, yeniden uygulanacağını bildirdi.

Borsadan yapılan açıklamada, "China Telecom", "China Mobile" ve "China Unicom Hong Kong" şirketlerinin hisselerinin 11 Ocak'tan itibaren borsada işlem görmeyeceği bildirildi.

New York borsasından 1 Ocak'ta yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ordusu ile bağlantılı şirketlerin hisselerinin ABD borsalarında işlem görmesini yasaklayan Başkanlık Kararnamesi uyarınca söz konusu şirketlerin liste dışı bırakılacağı duyurulmuştu.

Borsa, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada ise liste dışı bırakma kararını geri aldığını duyurmuş, "şirketlerin kararnamede yasaklanan kapsama girip girmedikleri konusunda ilave istişarelerde bulunulacağını" belirtmişti.

Bugün yapılan son açıklamada, kararnamenin uygulanmasından sorumlu Hazine Bakanlığının "özel yönlendirmesiyle" söz konusu şirketlerin liste dışı bırakılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, şirketlerin karara itiraz edebileceği kaydedildi.

Trump'ın borsa yasağı

ABD Başkanı Trump, 12 Kasım 2020'de yayımladığı Başkanlık Kararnamesinde, ABD hükümetince Çin ordusunun sahip olduğu veya kontrol ettiği belirlenen şirketlerin hisselerinin ülke borsalarında işlem görmesini yasaklamıştı.

New York borsası, 1 Ocak'ta Çin'in "China Telecom", "China Mobile" ve "China Unicom Hong Kong" şirketlerinin borsada işlem görmelerini 7 ile 11 Ocak arasında durduracaklarını açıklamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığının, 2 Ocak'ta karara yanıt olarak yayımladığı açıklamasında, telekomünikasyon şirketlerinin, Çin ordusu ile bağlantılı oldukları ileri sürülerek borsadan çıkarılmasının haksızlık olduğu vurgulanarak, "ABD'nin ulusal güvenlik bahanesiyle Çinli şirketleri 'Komünist Çin Askeri Şirketleri' diye kategorize etmesini reddediyoruz. Çin şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken karşı tedbirleri alacağız." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin