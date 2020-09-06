Son dakika haber | New York Başsavcısı, Prude'un ölümünün soruşturulması için tahkikat jürisi kuruyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | New York Başsavcısı, Prude'un ölümünün soruşturulması için tahkikat jürisi kuruyor

Son dakika haberi... New York Başsavcısı Letitia James, Rochester kentinde, siyahi Amerikalı Daniel Prude'un, gözaltı esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybettiği olayın soruşturulması için tahkikat jürisi kurulacağını duyurdu.

Son dakika haber | New York Başsavcısı, Prude'un ölümünün soruşturulması için tahkikat jürisi kuruyor
06.09.2020 03:59 | Son Güncelleme: 06.09.2020 04:03

New York Başsavcısı Letitia James, Rochester kentinde, siyahi Amerikalı Daniel Prude'un, gözaltı esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybettiği olayın soruşturulması için tahkikat jürisi kurulacağını duyurdu.

James, mart ayında Daniel Prude'un gözaltı esnasında kafasına poşet geçirilerek öldürülmesi olayına ilişkin hukuki sürece hakkında yazılı açıklama yaptı.

Prude'un ailesinin ve Rochester halkının, söz konusu ölümden dolayı büyük bir acı ve ıstırap içinde olduğuna işaret eden James, "Ofisim, konuya ilişkin sürdürdüğümüz teferruatlı soruşturmanın bir parçası olarak bir an önce bir tahkikat jürisi kuracak." değerlendirmesinde bulundu.

Medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki toplamıştı

Ailesi tarafından geçen hafta paylaşılan görüntülerde, sokakta çıplak bir şekilde teslim olan Daniel Prude'un, polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin ise zararsız ve kelepçeli bir şekilde yatan zanlının kafasına poşet geçirerek yere doğru bastırdığı yer almıştı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Prude'un bilinçsiz bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandığı ve otopsi raporuna göre ise 7 gün sonra hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Otopsi raporunda siyahi Prude'un ölümü, "fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları" ve cinayet olarak kayda geçmişti.

Medyaya yansıyan görüntüler büyük yankı uyandırırken, 6 ay sonra tekrar gündeme taşınan ölüm hadisesi ile ilgili video kaydı sosyal medyadaki paylaşımlarda geniş yer tutuyor.

ABD, bir süredir mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve son olarak Wisconsin'in Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'in polis tarafından çocuklarının gözü önünde 7 kez ateş açılarak vurulması sonucu ülke genelinde protestolara ve yeniden alevlenen siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarına sahne oluyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Demet Şener Ferhat Göçer Okan Bayülgen
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Eddie Newton Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Göztepe Sakarya Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika haber | New York Başsavcısı, Prude'un ölümünün soruşturulması için tahkikat jürisi kuruyor - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 04:04:17. #1.15#
title