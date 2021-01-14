Son dakika haber: New York Başsavcılığı protestolarda aşırı güç kullanımı nedeniyle polis departmanına dava açtı
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Son dakika haber: New York Başsavcılığı protestolarda aşırı güç kullanımı nedeniyle polis departmanına dava açtı

14.01.2021 20:49 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:52
Son dakika haber: New York Başsavcılığı protestolarda aşırı güç kullanımı nedeniyle polis departmanına dava açtı

Son dakika habere göre NEW New York Başsavcılığı, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) protestolarında aşırı güç kullanıldığı gerekçesiyle New York Polis Departmanına (NYPD) dava açtı.

NEW New York Başsavcılığı, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) protestolarında aşırı güç kullanıldığı gerekçesiyle New York Polis Departmanına (NYPD) dava açtı.

New York Başsavcısı Letitia James, düzenlediği basın toplantısında, NYPD'nin aşırı güç kullanmasının yeni olmadığını ve bu durumun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Mayıs 2020'den beri başsavcılığa NYPD hakkında bin 300'den fazla şikayet geldiğini belirten James, polis departmanının barışçıl protestolarda büyük ölçüde endişe verici ve yasa dışı uygulamalara başvurduğunu ve yüzlerce göstericiyi gözaltına aldığını kaydetti.

NYPD'nin 155'ten fazla olayda aşırı güç kullandığını belirten James, polis departmanına dava açtıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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