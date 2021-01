Son dakika haber: New York Başsavcılığı protestolarda aşırı güç kullanımı nedeniyle polis departmanına dava açtı

Son dakika habere göre NEW New York Başsavcılığı, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) protestolarında aşırı güç kullanıldığı gerekçesiyle New York Polis Departmanına (NYPD) dava açtı.