Son dakika haber! Nevşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika haber! Nevşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

19.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:58
Son dakika haber! Nevşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika gündem haberi... Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Kavaklıönü Mahallesi 637. Sokak'ta bir apartman dairesinde tek başına yaşayan Y.T'den (56) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Eve giren ekipler, Y.T'yi oturma odasındaki kanepede hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibi, Y.T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Y.T'nin kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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