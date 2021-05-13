Son dakika haber... Nevşehir'de Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan görev başındaki polislere bayram ikramı
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Son dakika haber... Nevşehir'de Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan görev başındaki polislere bayram ikramı

Son dakika haber... Nevşehir'de Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan görev başındaki polislere bayram ikramı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Nevşehir'de Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Genç İHH üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında süren "tam kapanma" dolayısıyla uygulama noktalarında denetim yapan polislerin bayramını kutlayıp ikramda bulundu.

Nevşehir'de Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Genç İHH üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında süren "tam kapanma" dolayısıyla uygulama noktalarında denetim yapan polislerin bayramını kutlayıp ikramda bulundu.

Tedbirler kapsamında 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" sürecinde sakinliğin yaşandığı kentte, Genç İHH üyeleri, görev başındaki polislerle bayramlaşarak şeker, çay ve kek ikram etti.

Genç İHH üyesi Halil Arı, AA muhabirine, tedbirler kapsamında tüm vatandaşlar evlerinde iken güvenlik ekiplerinin 24 saat görev başında olduğunu, fedakarca çalışan polislerin bayramlarını tebrik etmek ve görev başında da olsalar bayram tadını yaşatmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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