Son dakika haber | Nevşehir'de uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Nevşehir'de uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı

15.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:43
Son dakika haber | Nevşehir'de uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nevşehir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu ticareti tespit edilen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu ticareti tespit edilen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda şüpheli 2 kişi üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2,95 gram metamfetamin, 10,84 gram esrar, 0,69 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet mermi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Metin Oktay Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Nevşehir'de uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:45:43. #1.14#
title