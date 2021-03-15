Son dakika haber | Nevşehir'de uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu ticareti tespit edilen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda şüpheli 2 kişi üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2,95 gram metamfetamin, 10,84 gram esrar, 0,69 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet mermi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı