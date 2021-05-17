Son dakika haber | Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber | Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber | Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, 29 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de başlayıp 05.00 itibarıyla sona eren tam kapanma sürecinde, uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramalarda 602 gram sentetik uyuşturucu, 22 uyuşturucu hap ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 61 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.U, A.K, H.G, M.Y, M.E. ile yabancı uyruklu A.M.W. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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