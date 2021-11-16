Son dakika haber! Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçu ile ilgili olarak son bir haftada toplam 14 olay meydana gelirken, 30 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı. Kişilerin yapılan üst aramasında toplam 3,38 gram kubar esrar, 1,92 plaka esrar, 9,20 gram metamfetamin maddesi ve 4,34 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Düzenlenen bir diğer operasyonda ise 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada, 25,88 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak ceza evine gönderildi. - NEVŞEHİR

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