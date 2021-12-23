Son dakika haber... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama

Son dakika haber... Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Nevşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların deşifresine yönelik yapılan sokak çalışması yaptı. Y.D. ve yabancı uyruklu M.A.'nın üzerinde arama yapan ekipler, 28 gram Afgan macunu, 1 adet suboxsane hap, 1.58 gram metamfetamin, 0.97 gram metamfetamin, 1.65 gram esrar, 0.26 Gr eroin ve 0,30 gram metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden yabancı uyruklu M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Dini nikahlı karısının başkasıyla otele girdiğini görünce defalarca bıçakladı

Dini nikahlı karısının başkasıyla otele girdiğini görünce defalarca bıçakladı

 Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti

Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti

 Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu

Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title