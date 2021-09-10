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Nevşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Nevşehir'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki yüzme antrenörü Buse Görer'in cenazesi, memleketi Manisa'da toprağa verildi.

Nevşehir'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki yüzme antrenörü Buse Görer'in cenazesi, memleketi Manisa'da toprağa verildi.

Nevşehir-Aksaray yolundaki Ağıllı köyü yakınlarında, 8 Eylül'de otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Buse Görer'in cenazesi, yakınlarınca memleketi Manisa'ya getirildi.

Evinde "helallik alınmasının" ardından cenaze, Hatuniye Camisi'ne götürüldü. Törende Buse Görer'in annesi Serap Görer ile ikiz kardeşi Beste Görer büyük üzüntü yaşadı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürü Yunus Öztürk de katıldı.

Buse Görer'in, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan mezun olduktan sonra bir süredir özel kurslarda yüzme antrenörü olarak görev yaptığı belirtildi.

Öte yandan kazada yaralanan sürücü Yunusemre Belediyespor Basketbol Takımı Antrenörü Hakkı Altınbilek'in ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Nevşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nevşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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