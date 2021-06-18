Son dakika haber... Nevşehir'de trafik kazası: 6 yaralı
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Son dakika haber... Nevşehir'de trafik kazası: 6 yaralı

Son dakika haber... Nevşehir'de trafik kazası: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Nevşehir'in Avanos ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Avanos-Göreme kavşağında meydana gelen trafik kazasında İsmail B. yönetimindeki Volvo marka 33 N 8786 plakalı otomobil ile Ganimet İslam D. yönetimindeki Fiat marka 42 ADD 220 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç içerisinde bulunan İsmail B., Ümmgülsüm D., Ramazan Enes Ü., Ömer Asaf Ü., Ganimet Duran B., Songül İ. yaralandı. Yaralılara ilk müdahalesinin sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

Son dakika haber... Nevşehir'de trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haber... Nevşehir'de trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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