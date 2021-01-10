Son dakika haber! Nevşehir'de silahlı kavga: 1 ölü
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Son dakika haber! Nevşehir'de silahlı kavga: 1 ölü

10.01.2021 23:33 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:36
Son dakika haber! Nevşehir'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika gündem haberi... Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen K.Y. ve Ü.O, ilçe merkezinde karşılaşarak tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y. yanında bulundurduğu silahla Ü.O'ya ateş ederek yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ü.O, daha sonra ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.

Ü.O. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler şüpheli K.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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