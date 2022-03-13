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Son dakika haber: Otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: Otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı Nevşehir'de otomobilin refüje çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

GÜLŞEHİR, NEVŞEHİR (İHA) - Otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de otomobilin refüje çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Nevşehir - Gülşehir karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. 50 AJ 699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise otomobil içerisinde bulunan vatandaşlara müdahale etti. Yapılan müdahalelerde Umut Güler'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber: Otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - 3. Sayfa

Jandarma, Gülşehir, Otomobil, Nevşehir, 3. Sayfa, Haberler

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