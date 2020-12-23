Son dakika haber... Nevşehir'de kaçak tütün operasyonu

Son dakika haberler: Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 150 kilogram tütün ile 47 bin makaron ele geçirildi.

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 150 kilogram tütün ile 47 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 9 iş yerine operasyon düzenledi.

Eş zamanlı yapılan operasyonda, 150 kilogram tütün ile 47 bin makaron ele geçirildi

İş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü