Son dakika haber... Nevşehir'de kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı Son dakika haberleri: Nevşehir'in Hacıbektaş-Avanos yolunda kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Nevşehir'in Hacıbektaş-Avanos yolunda kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Avanos-Hacıbektaş yolunda kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından kaçak kazıda kullanılan 5 adet detektör, 1 adet ışıldak, 4 adet demir murç, 1 adet kazma, 1 adet balyoz ve 1 adet merdiven ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikatın başladığı bildirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA