Son dakika haber! Nevşehir'de kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

HACIBEKTAŞ, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1102 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp ve Hacıbektaş ilçelerinde kaçak içki üretildiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, Ürgüp'te B.G'nin adresinde 100 litre etil alkol ile 4 litre kaçak içki, Hacıbektaş'ta da M.A'nın adresinde 1098 litre kaçak içki ve 1448 sahte bandrol ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet