Son dakika haber! Nevşehir'de kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haber! Nevşehir'de kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haber! Nevşehir'de kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1102 litre kaçak içki ele geçirildi.

HACIBEKTAŞ, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1102 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp ve Hacıbektaş ilçelerinde kaçak içki üretildiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, Ürgüp'te B.G'nin adresinde 100 litre etil alkol ile 4 litre kaçak içki, Hacıbektaş'ta da M.A'nın adresinde 1098 litre kaçak içki ve 1448 sahte bandrol ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

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AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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