Son dakika haber: Nevşehir'de firari hükümlü kadın yakalandı

Son dakika haberi... Nevşehir'de firari hükümlü kadın jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Nevşehir'de firari hükümlü kadın jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurma" suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.A'nın ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan A.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan