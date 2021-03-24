Son dakika haber | Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

24.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:37
Son dakika haber | Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre ??????? Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü polis tarafından yakalandı.

??????? Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.S. ile "tehdit" suçundan 5 ay 25 gün hapse mahkum edilen B.A'yı yakaladı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Türkan Şoray Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:38:46. #1.15#
title