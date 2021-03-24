Son dakika haber | Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
24.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:37
Edinilen son dakika haberine göre ??????? Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü polis tarafından yakalandı.
??????? Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.S. ile "tehdit" suçundan 5 ay 25 gün hapse mahkum edilen B.A'yı yakaladı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan