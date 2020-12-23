Son dakika haber! Nevşehir'de define avcısı suçüstü yakalandı
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Son dakika haber! Nevşehir'de define avcısı suçüstü yakalandı

23.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:29
Son dakika haber! Nevşehir'de define avcısı suçüstü yakalandı

Son dakika haberi... Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 1.derece arkeolojik sit alanında define arayan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 1.derece arkeolojik sit alanında define arayan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Hacıbektaş ilçesinde 1.derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan T.Ö.'yü suçüstü yakalayarak gözaltına alırken kaçak kazıda kullanılan 1 adet kazma, 2 adet define aramada kullanılan demir çubuk ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan T.Ö. hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Son dakika haber! Nevşehir'de define avcısı suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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