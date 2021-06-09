Son dakika haber... Nevşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 1 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Nevşehir'in Avanos ilçesinde ikamet eden bir şahıs CİMER üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden 35 yaşındaki M.P. tutuklandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde ikamet eden bir şahıs CİMER üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden 35 yaşındaki M.P. tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Avanos ilçesinde ikamet eden 35 yaşındaki M.P. CİMER üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve sinkaflı sözler yazmasının ardından Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.P. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı