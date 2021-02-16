Son dakika haber... Nevşehir'de bıçaklı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı

??????? Nevşehir'in Avanos ilçesinde çıkan kavgada, bıçakla yaralanan baba hayatını kaybetti, oğlu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, H.B. ile oğlu D.B, aralarında daha önceden husumet bulunan B.K. ile Vatan Caddesi'nde karşılaştı.

Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine B.K, yanında bulundurduğu bıçakla baba ve oğlunu yaraladı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.B, yaşamını yitirdi.

Polis tarafından gözaltına alınan B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kavgada yaralanan D.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan