Son dakika haber... Nevşehir'de aşı olmayan sağlık çalışanı koronavirüsten öldü
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Son dakika haber... Nevşehir'de aşı olmayan sağlık çalışanı koronavirüsten öldü

Son dakika haber... Nevşehir'de aşı olmayan sağlık çalışanı koronavirüsten öldü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre NEVŞEHİR Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olan Yılmaz Çiçek (50), koronavirüsten yaşamını yitirdi.

NEVŞEHİR Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olan Yılmaz Çiçek (50), koronavirüsten yaşamını yitirdi. Çiçek'in koronavirüs aşısı olmadığı belirtildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan 2 çocuk babası Yılmaz Çiçek, 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Çiçek, evinde karantina altına alındı. 3 günün sonunda durumu ağırlaşan Çiçek, ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtilen Çiçek, 12 gün sonra yaşamını yitirdi.Yılmaz Çiçek'in cenazesi Avanos ilçesi Çalış Beldesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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