Son dakika haber! NEVŞEHİR'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU
Gelen son dakika haberine göre NEVŞEHİR'de, kurbanlık kesimi sırasında yaralanan kişiler, hastanelere başvurdu.
NEVŞEHİR'de, kurbanlık kesimi sırasında yaralanan kişiler, hastanelere başvurdu.
Kentte Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınan bayram namazının ardından kesim yerleri doldu. Kurbanlık kesimi sırasında bıçakla ve hayvanların darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralananlar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yaralıların çoğu yapılan ilk tedavinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı