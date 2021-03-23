Son dakika haber! Nevşehir'de 15 bin sahte doları piyasaya sürmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Son dakika haber... NEVŞEHİR'de, 299 adet sahte 50 dolarlık banknotlardan toplam 14 bin 950 sahte dövizi piyasaya sürmeye çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

NEVŞEHİR'de, 299 adet sahte 50 dolarlık banknotlardan toplam 14 bin 950 sahte dövizi piyasaya sürmeye çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 kişinin piyasaya sahta dolar süreceği ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen şüphelilerin bulunduğu otomobil, Nevşehir'in Göreme beldesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 299 adet sahte 50 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden O.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER