Son dakika haber! Nevşehir Belediyespor 2 orta saha oyuncusu transfer etti

Son dakika haber: TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Maksut Birbe ile Arif Cılak'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Maksut Birbe ile Arif Cılak'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, hazırlıklarını sürdüren kırmız-beyazlı ekip, Diyarbekir Spor'da forma giyen 25 yaşındaki Maksut Birbe ile Karşyaka'da top koşturan Arif Cılak'ı renklerine bağladı.

Futbolcular, kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç ile sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp başkanı Dirikoç, yeni sezon için iyi bir kadro oluşturduklarını belirterek, "Bu takım, şehrimizin tüm kesimlerinin desteği ile iyi yerlere gelecek. Şu ana kadar aldığımız oyuncularla güçlü bir kadro oluşturduğumuza inanıyoruz. İnşallah yeni sezonda sahalarda, taraftarlarımızı aldığı sonuçlarla mutlu edecek bir Nevşehir Belediyespor olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan