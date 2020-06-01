Son dakika haber! Netanyahu, Trump'ın danışmanı Kushner ile "ilhakı" görüştü Son dakika habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını görüştüğü bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını görüştüğü bildirildi. İsrail basınında yer alan haberde, Başbakan Netanyahu ile Trump'ın danışmanı Kushner'in telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmede, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı ve olası sonuçlarının ele alındığı ifade edildi. Başkan Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor. İsrail ve ABD'li yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı. Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti. Kaynak: AA