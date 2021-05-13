Son dakika haber! Netanyahu, şiddet olayları nedeniyle Lod'a asker gönderebilir

Son dakika gündem haberi: İsrail'in Lod kentinde devam eden şiddet olayları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kentteki olayları bastırmak ve kontrol altına almak için asker göndermeyi düşündüğü belirtildi.

İsrail'in Lod kentinde devam eden şiddet olayları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kentteki olayları bastırmak ve kontrol altına almak için asker göndermeyi düşündüğü belirtildi. Artan protestolar nedeni ile Lod'a girişler yasaklandı.

İsrail'in Lod kentinde bir Yahudi'nin Filistinliyi öldürmesi ile başlayan ve günlerdir devam eden şiddet olaylarının ardından Belediye Başkanı Yair Revivo yaptığı açıklamada, kentte çıkan çatışmalarda araçların, sinagogların ve okulların kundaklandığını belirtmiş, yaşanan olayları "sivil savaş" olarak nitelendirmişti. Başkan Revivo'nun çağrısı üzerine ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kentte OHAL ilan etmişti. OHAL kararının ardından kente çok sayıda güvenlik gücü sevk edilmiş, şiddet olaylarını bastırmak üzere kentte yerel saatle 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamış, yasağa rağmen kentte çatışmalar devam etmişti.

Netanyahu, kentte devam eden şiddet olayları nedeni ile idari gözaltıların yapılmasına izin verebileceğini belirterek, şiddeti bastırmak için geniş kapsamlı tedbirleri onaylayacağını açıkladı. Başbakan Netanyahu gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda bu etnik şiddet olaylarından daha büyük bir tehdit yok. Güç kullanarak yasayı ve düzeni yeniden tesis etmekten başka seçeneğimiz yok" dedi.

Birçok kişi ise, kendilerine karşı resmi suçlamalar yapmadan uzun süre gözaltına almalarına olanak sağlayan idari gözaltı uygulanmasına karşı çıkıyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde ayrıca, kentte devam eden şiddet olayları karşısında polisin yetersiz kalması nedeni ile Netanyahu'nun olayları bastırmak ve kontrol altına almak için asker göndermeyi düşündüğü de belirtildi. Emniyet Genel Müdürü Kobi Shabtai'nin ise Netanyahu'nun bu planına karşı çıktığı iddia edildi. Shabtai'nin sivil olaylarda askeri güçlerin kullanılmasına karşı çıktığı ve ordu birliklerinin sivil halkla başa çıkma eğitiminden yoksun olduğuna inandığı belirtildi.

KENTTE GİRİŞLER YASAKLANDI

Shabtai ayrıca, kentte sokağa çıkma yasağına rağmen devam eden şiddet olayları nedeni ile yerel saatle 17.00 itibari ile kentte girişlerin yasaklandığını bildirdi.(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı