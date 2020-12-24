Son dakika haber! Netanyahu'nun partisi anketlerde gerilemeye devam ediyor
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Son dakika haber! Netanyahu'nun partisi anketlerde gerilemeye devam ediyor

24.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:03
Son dakika haber! Netanyahu'nun partisi anketlerde gerilemeye devam ediyor

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un oylarının giderek düştüğünü ortaya koydu.

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un oylarının giderek düştüğünü ortaya koydu.

İsrail'deki 103FM radyosunun yayınladığı kamuoyu yoklamasına göre, mevcut Mecliste 35 milletvekiline sahip Netanyahu'nun partisi Likud'un bugün seçim olması halinde yarışı önde tamamlayacağı ancak sandalye sayısının 25'e düşeceği tahmin ediliyor.

Likud'dan ayrılan Gideon Saar'ın kurduğu Yeni Umut Partisi'nin oylarındaki artışın ise devam ettiği belirtiliyor.

Yeni Umut'un seçimde ikinci parti olacağı ve 22 milletvekiliyle Mecliste yerini alacağı öngörülüyor.

Bu anketere göre, Netanyahu'nun partisi Likud ile rakibi Saar'ın liderliğindeki Yeni Umut arasındaki oy farkı giderek kapanıyor.

Hafta başında yayınlanan kamuoyu yoklamalarında, yapılacak seçimde Likud'un 28, Yeni Umut'un ise 20 milletvekili çıkaracağı kaydediliyordu.

Netanyahu'ya yakın isimlerden Yüksek Öğretim Bakanı Zeev Elkin, dün Likud'dan istifa ederek Yeni Umut'a geçme kararı almıştı.

Netanyahu ile koalisyon ortağı Benny Gantz arasında yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle 2020 yılı bütçesi tanınan yasal sürede Meclisten geçirilememiş ve 22 Aralık'ta Meclis feshedilerek yeniden erken seçime gidilmek zorunda kalınmıştı.

Erken seçimlerin Mart 2021'de yapılması planlanıyor.

İsrail Meclisinde 120 sandalye bulunuyor ve hükümeti kurmak için 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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