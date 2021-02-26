Son dakika haber... Netanyahu, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sadece sert yaptırımlar ve askeri tehditlerin engelleyeceğini belirtti

Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha ulaşmasını yavaşlatacak veya engelleyecek şeyler sadece, inandırıcı bir askeri tehdit ve sert yaptırımlar" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha ulaşmasını yavaşlatacak veya engelleyecek şeyler sadece, inandırıcı bir askeri tehdit ve sert yaptırımlar" dedi.

Netanyahu, İsrail'in Kanal 13 televizyonunda katıldığı programda İran ile ABD'nin nükleer anlaşmaya ilişkin açıklamaları başta olmak üzere gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın "en önemli amacının İsrail'i yok etmek" olduğunu ileri süren Netanyahu, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getirdi.

Kanal 13 sunucusunun "askeri güç kullanımı da buna dahil mi?" şeklindeki sorusuna Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha ulaşmasını önlemek için gerekli olan her şey dahil." cevabını verdi.

Netanyahu, sadece anlaşmalara bel bağlamanın hata olduğu görüşünü öne sürerek, "İran'ın nükleer silaha ulaşmasını yavaşlatacak veya engelleyecek şeyler sadece, inandırıcı bir askeri tehdit ve sert yaptırımlar. " ifadesini kullandı.

İran'a yönelik yaptırımların büyük ölçüde ABD Başkanı Joe Biden'a bağlı olduğunu dile getiren Netanyahu, İsrail'in her zaman "inandırıcı askeri tehdit" olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Netanyahu'nun İran ile nükleer anlaşması söz konusu olduğunda Biden'a güvenip güvenmediği şeklindeki soruyu, "Kendime ve kendimize güveniyorum." şeklinde cevaplaması dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci