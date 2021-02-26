Son dakika haber... Netanyahu, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sadece sert yaptırımlar ve askeri tehditlerin engelleyeceğini belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber... Netanyahu, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sadece sert yaptırımlar ve askeri tehditlerin engelleyeceğini belirtti

26.02.2021 02:23 | Son Güncelleme: 26.02.2021 02:26
Son dakika haber... Netanyahu, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sadece sert yaptırımlar ve askeri tehditlerin engelleyeceğini belirtti

Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha ulaşmasını yavaşlatacak veya engelleyecek şeyler sadece, inandırıcı bir askeri tehdit ve sert yaptırımlar" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha ulaşmasını yavaşlatacak veya engelleyecek şeyler sadece, inandırıcı bir askeri tehdit ve sert yaptırımlar" dedi.

Netanyahu, İsrail'in Kanal 13 televizyonunda katıldığı programda İran ile ABD'nin nükleer anlaşmaya ilişkin açıklamaları başta olmak üzere gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın "en önemli amacının İsrail'i yok etmek" olduğunu ileri süren Netanyahu, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getirdi.

Kanal 13 sunucusunun "askeri güç kullanımı da buna dahil mi?" şeklindeki sorusuna Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha ulaşmasını önlemek için gerekli olan her şey dahil." cevabını verdi.

Netanyahu, sadece anlaşmalara bel bağlamanın hata olduğu görüşünü öne sürerek, "İran'ın nükleer silaha ulaşmasını yavaşlatacak veya engelleyecek şeyler sadece, inandırıcı bir askeri tehdit ve sert yaptırımlar. " ifadesini kullandı.

İran'a yönelik yaptırımların büyük ölçüde ABD Başkanı Joe Biden'a bağlı olduğunu dile getiren Netanyahu, İsrail'in her zaman "inandırıcı askeri tehdit" olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Netanyahu'nun İran ile nükleer anlaşması söz konusu olduğunda Biden'a güvenip güvenmediği şeklindeki soruyu, "Kendime ve kendimize güveniyorum." şeklinde cevaplaması dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Umut Bulut Mesut Özil Mustafa Er Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Netanyahu, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sadece sert yaptırımlar ve askeri tehditlerin engelleyeceğini belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 02:28:49. #1.14#
title