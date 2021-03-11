Son dakika haber | Netanyahu BAE'nin İsrail'e 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Netanyahu BAE'nin İsrail'e 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı

11.03.2021 20:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:34
Son dakika haber | Netanyahu BAE'nin İsrail'e 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı

Son dakika haberleri... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün'ün hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle iptal ettiği Abu Dabi ziyaretini "kısa süre sonra" gerçekleştireceğini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'de 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün'ün hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle iptal ettiği Abu Dabi ziyaretini "kısa süre sonra" gerçekleştireceğini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'de 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını belirtti.

Netanyahu, İsrail'i ziyaret eden Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde yapılan görüşmede üç ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında atabilecekleri ortak adımlar ele alındı.

Görüşmenin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, İsrail, Çekya ve Macaristan'ın Kovid-19 aşısı araştırmaları ve üretiminde iş birliği yapacağını, aşı olanlara verilen ve "yeşil pasaport" olarak adlandırılan belgeyi taşıyanların bu ülkeler arasında seyahatine izin verileceğini söyledi.

Ürdün'ün hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle son dakikada iptal ettiği Abu Dabi ziyaretine de değinen Netanyahu, "BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile telefonda görüştük. Ziyaret kısa süre sonra olacak. Bin Zayed, BAE'nin farklı projeler aracılığıyla İsrail'e 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi." dedi.

Macaristan Başbakanı Orban, İsrail'in Kovid-19 salgınına karşı verdiği mücadeleden övgü dolu sözlerle bahsederken, Çekya Başbakanı Babis'in Uluslararası Ceza Mahkemesinin işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında 2014'ten bu yana işlendiği söylenen savaş suçlarına ilişkin soruşturma açma kararını eleştirmesi dikkati çekti.

İsrail Başbakanı bugün günübirlik ziyaret kapsamında BAE'yi gitmeyi planlamış, ancak Ürdün'ün Netanyahu'yu taşıyacak uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle ziyaret iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Cahit Özkan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin Hülya Avşar Nükhet Duru Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Osman Erbaş Pervin Buldan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Netanyahu BAE'nin İsrail'e 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 20:35:16. #1.15#
title