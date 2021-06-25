Son dakika haber | Nesli tükenmekte olan 2 su samuru ölü bulundu
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Son dakika haber | Nesli tükenmekte olan 2 su samuru ölü bulundu

Son dakika haber | Nesli tükenmekte olan 2 su samuru ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MERSİN'in Tarsus ilçesinde nesli tükenmekte olan 2 su samuru, şelalede ölü bulundu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde nesli tükenmekte olan 2 su samuru, şelalede ölü bulundu.

Tarsus ilçesinde bulunan şelalede suların çekilmesiyle 2 su samuru ölü olarak bulundu. Etçil ve memeli bir hayvan olarak bilinen, nesilleri tükenme noktasında olduğu için avlanması ve yakalanması yasak olan su samurlarının ölümüyle ilgili ekipler inceleme başlattı.  


Son dakika haber | Nesli tükenmekte olan 2 su samuru ölü bulundu
Son dakika haber | Nesli tükenmekte olan 2 su samuru ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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