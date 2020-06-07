Son dakika haber! Nesli tehlikedeki 'Şah Kartallar' için arazi çalışmaları
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Son dakika haber! Nesli tehlikedeki 'Şah Kartallar' için arazi çalışmaları

Gelen son dakika haberlerine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Şah Kartal Tür Eylem" planı kapsamında, üreyen popülasyonun tespit edilmesine yönelik Çorum'da arazide izleme çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber! Nesli tehlikedeki 'Şah Kartallar' için arazi çalışmaları
07.06.2020 08:25 | Son Güncelleme: 07.06.2020 08:28

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Şah Kartal Tür Eylem" planı kapsamında, üreyen popülasyonun tespit edilmesine yönelik Çorum'da arazide izleme çalışmaları sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün tarafından yapılan Şah Kartal Tür Eylem Planı çerçevesinde Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmaların Çorum ayağı gerçekleştiriliyor. Yapılan arazi çalışmaları neticesinde nesli tehlike altındaki 'Şah Kartal' yuvaları tespit edilip, yerel halk ile görüşülerek yuvaların kaç yıllık olduğu, kartalların yuvayı kullanıp kullanmadıklarına yönelik veri çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Doğu Avrupa, Türkiye, Rusya ve Kazakistan'da üreyen bu türün Türkiye'deki popülasyonunun 50-80 çift olduğu tahmin ediliyor. Şah kartalının neslinin korunmasında Türkiye özel bir yere sahip bulunuyor. Şah kartalını izleme çalışmaları kapsamında Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ile Çorum DKMP Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca kara akbaba ve birçok küçük akbaba da gözlemlendi.

Geniş kanat açıklığı ve büyük gövdesiyle kartal türleri içinde kaya kartalından sonra en iri kartal türlerinden olan şah kartalın kanat açıklıkları 215 cm, boyları ise 84 cm kadar olabiliyor. Erişkin bir bireyin sırtı siyah kahverengi, gövdesi koyu kahverengi, baş ve ense kısımları ise altın sarısı renginde oluyor. Ense kısmında pelerine benzer beyaz bir benek olan kartal, bu nedenle şah kartal ya da imparator kartal adıyla biliniyor. Yavrular ise daha açık ve alacalı renkte oluyor. Daha çok ormanlık bölgelerde yaşamayı tercih etseler de tepeler, dağlar ve nehir boyları gibi yerlerde de bulunuyorlar.

Göçebe olan şah kartallar, göç sırasında farklı yaşam alanlarında görülebiliyorlar. Genellikle açık alanlarda ve sulak bölgelerde avlanan şah kartalların besin kaynaklarını ise tavşan, yer sincabı gibi küçük memelilerin yanı sıra bazı sürüngen ve kuşlar oluşturuyor. Avlanırken önce açık alanların ve ormanlık bölgelerin sınırlarının üzerinde yavaşça uçan kartallar, daha sonra çok iyi görme becerilerini kullanarak avlarının yerini belirleyip hızlı bir biçimde aşağıya doğru süzülerek onları yakalıyorlar. Şah kartalı, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hassas olarak nitelendirilen listenin kırmızı kategorisinde yer alıyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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