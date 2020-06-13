Son dakika haber: Nepal Temsilciler Meclisi yeni siyasi haritayı onayladı Son dakika güncel haberi: Nepal'de Federal Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, Hindistan ile tartışmalı bölgeleri ülke sınırları içerisinde gösteren yeni siyasi haritayı onayladı.

Nepal'de Federal Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, Hindistan ile tartışmalı bölgeleri ülke sınırları içerisinde gösteren yeni siyasi haritayı onayladı.

The Kathmandu Post gazetesinde yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi Başkanı Agni Sapkota, ülkenin yeni siyasi haritasına ilişkin değişikliğin parlamentoda bulunan 258 milletvekilince onaylandığını belirtti.

Hindistan ile tartışmalı bölgeleri Nepal sınırları içerisinde gösteren harita değişikliği için 275 üyeli Temsilciler Meclisinin üçte ikisinin onayı gerekiyordu. Federal Parlamentonun alt kanadından geçen değişiklik, 59 üyeli Millet Meclisince de onaylanırsa Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak.

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, parlamento kararını "halkın ve ulusal çıkarın lehine" olarak nitelendirdi.

"Nepal'in iddiaları savunulabilir değil"

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anurag Srivastava da yaptığı açıklamada ülkesinin bu konuyla ilgili tutumunu netleştirdiğini hatırlattı.

Srivastava, Nepal'in iddialarının tarihsel gerçeğe veya kanıtlara dayanmadığını savunarak söz konusu iddiaların savunulabilir olmadığını ileri sürdü.

Nepal Bakanlar Kurulu, Hindistan'ın yol inşa etme eylemine tepki olarak iki ülke arasındaki tartışmalı bölgelerden Kalapani, Lipulekh ve Limpiyadhura'nın dahil olduğu yeni Nepal haritasını 20 Mayıs'ta onaylamıştı.

Hükümet, 23 Mayıs'ta Nepal haritasının değiştirilmesine ilişkin yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, 8 Mayıs'ta, tartışmalı sınır bölgesi Kalapani yakınındaki Lipulekh'te, Hint hacıların Çin'in Tibet Özerk Bölgesi sınırları içerisindeki Kailash Mansarovar bölgesine gidiş sürelerini kısaltmak için yeni bir yol inşa edildiğini açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükselmişti.

Harita krizi yaşanmıştı

Nepal, 6 Kasım 2019'da Hindistan İçişleri Bakanlığınca yayımlanan haritada, ihtilaflı Kalapani bölgesinin Hindistan sınırlarına dahil edilmesine tepki göstermişti.

Nepal Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Kalapani'nin Birleşik Krallık adına hareket eden Doğu Hindistan Şirketiyle 1816'da yapılan Sugauli Anlaşması uyarınca Nepal'a ait olduğu belirtilmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar da 7 Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, Nepal'in itirazına ilişkin "Haritamız, Hindistan'ın egemen bölgesini gösteriyor." iddiasını dile getirmişti.

Kaynak: AA