Son dakika haber! Nepal Sağlık Bakanı Tamang, ülkesindeki aşı ihtiyacına dikkati çekti
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Son dakika haber! Nepal Sağlık Bakanı Tamang, ülkesindeki aşı ihtiyacına dikkati çekti

Son dakika haber! Nepal Sağlık Bakanı Tamang, ülkesindeki aşı ihtiyacına dikkati çekti
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Nepal Sağlık Bakanı Sher Bahadur Tamang, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının büyük ölçüde azaldığını ancak ülkedeki aşı ihtiyacının devam ettiğini belirtti.

Nepal Sağlık Bakanı Sher Bahadur Tamang, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının büyük ölçüde azaldığını ancak ülkedeki aşı ihtiyacının devam ettiğini belirtti.

Bakan Tamang, Associated Press'e açıklamalarda, "Kırmızı aşamadan sarı aşamaya geçtik, ancak henüz yeşil bölgeye ulaşamadık. Oraya varmak için çok çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nepal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 2 aydır uygulanan kapanma tedbirleri sonrası vaka sayılarının düşüşe geçtiği ülkede bugün itibarıyla 2 bin 607 yeni vaka ve 39 ölüm kaydedildi.

Kovid-19 salgını sürecinde Nepal'deki iyiye gidişe yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Tamang, "Bizim için asıl mesele aşılar ve aşı almadığımız sürece herkesin güvende olduğunu söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Tamang, aşı üreticisi ülkelere Nepal'e aşı desteği sağlamaları konusunda çağrıda bulundu.

ABD, İngiltere, Çin, İsviçre ve Avustralya'dan oksijen tüpü, maske ve eldiven gibi tıbbi malzeme desteği aldıklarını belirten Tamang, ihtiyaç anında Nepal'in yardımına koştukları için bağışçı ülkelere teşekkür etti.

Tamang, söz konusu ülkelerden yoğun bakım yatağı, solunum cihazı ve röntgen makineleri bağışında bulunmalarını istedi.

Nepal'de ocak ayında başlayan aşılama çalışmaları, komşu ülke Hindistan'ın yurtiçi talebi karşılamak adına ülkede üretilen AstraZeneca aşıların ihracatını durdurması sonrası sekteye uğramıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği, üretilen aşıların yoksul ülkelere eşit ve adil bir şekilde dağıtılmasını amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Nepal'e 248 bin aşı sağlanmıştı.

Çin, aşı sıkıntısı yaşayan Nepal'e mart ayında 800 bin, bu ayın başında 1 milyon doz Sinopharm aşısı bağışlamıştı.

Nepal'de hükümet, nisan ayı itibariyle kapanma tedbirleri uygulamaya başlamıştı.

Mayıs ayının ortalarında günlük 10 bine yakın vakanın ve yüzlerce ölümün bildirildiği ülkede hastanelerde yatak sıkıntısı yaşanırken, birçok Kovid-19 hastası da ihtiyaç duyduğu ilaç ve oksijene ulaşamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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