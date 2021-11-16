Son dakika haberleri... Nepal'de yangın: 20 ev küle döndü - Haberler
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Son dakika haberleri... Nepal'de yangın: 20 ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Nepal'in Mugu bölgesinde bulunan bir köyde çıkan yangında 20 ev küle döndü.

Nepal'in Mugu bölgesinde bulunan bir köyde çıkan yangında 20 ev küle döndü.

Nepal'in batısında bulunan Mugu bölgesinde gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yetkililer, yangında köyde bulunan 20 evin küle döndüğünü açıkladı. Bölge yetkilisi Rom Bahadur Mahat konuya ilişkin açıklamasında, Güvenlik güçlerinin sabahın erken saatlerine kadar yangını söndürmeye çalıştığını ve sonunda yangının kontrol altına alındığını söyledi. Yangının gaz lambasından çıkmış olabileceği öğrenildi.

Yangında can kaybı yaşanmadı. - KATMANDU

Son dakika haberleri... Nepal'de yangın: 20 ev küle döndü

Son dakika haberleri... Nepal'de yangın: 20 ev küle döndü

Son dakika haberleri... Nepal'de yangın: 20 ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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