Son dakika haber | Nepal'de toprak kayması: 12 ölü, 21 kayıp
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Nepal'de toprak kayması: 12 ölü, 21 kayıp

Son dakika gelişmesine göre Nepal'de şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu.

Son dakika haber | Nepal'de toprak kayması: 12 ölü, 21 kayıp
14.09.2020 09:47 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:51

Nepal'de şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Başkent Katmandu'ya yakın üç köy toprak kaymasından nasibini alırken,  felakette 12 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi ise kayıp... 

Nepal'de aşırı yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Toprak kayması nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Ayrıca, Sindhupalchok bölgesinde de 5 kişinin yaralandığı ve 11 evin yerle bir olduğu ifade edildi.  Muson yağmurlarının, Nepal, Hindistan ve Bangladeş'te Ağustos ayında sel ve toprak kaymalarına yol atığı belirtilirken; Nepal-Çin sınırına yakın bir yerde bulunan Sindhupalchok'ta 2020'de en az 55 kişinin yaşamını yitirdiği 17 raporlanmış toprak kayması meydana geldiği açıklandı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Erol Mütercimler Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Arda Turan Sergen Yalçın Oghenekaro Etebo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Ankara Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Nepal'de toprak kayması: 12 ölü, 21 kayıp - Katmandu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 09:54:00. #1.14#
title