Son dakika haber | Nepal'de sel felaketi: 2 ölü, 18 kayıp Bir son dakika haberine göre Nepal'in Sindhupalchowk bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Nepal'in Sindhupalchowk bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Nepal'in Sindhupalchowk bölgesinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise kayboldu. Yerel yetkililer ve polis, gece saatlerinde etkili olan yağış sonucu en az 2 kişinin öldüğünü ve 18 kişinin de kaybolduğunu doğruladı. Sindhuplachowk Bölge Yönetim Ofisi Müdürü Umesh Kumar Dhakal hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin sabah saatlerinde bulunduğunu açıkladı.

Barhabise Belediyesindeki 11 evin sular altında kaldığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin kaybolduğu ifade edildi. Ayrıca 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bhotekoshi'de ise meydana gelen taşkınlar nedeniyle 2 evin sular altında kalması sonucu 4 kişinin kaybolduğu ve 2 kişinin de yaralandığını bildirildi.

Dhakal, sel ve heyelanların Nepal ile Çin arasındaki Tatopani-Zhangmu sınır noktasını bağlayan yola da zarar verdiğini aktardı. Dhakal, "Bu, Çin ile ticareti birkaç gün etkileyecek" ifadelerini kullandı. Tatopani-Zhangmu sınır noktası, korona virüs salgını nedeniyle iki ay kapalı kaldıktan sonra Mart ayı sonlarında yeniden açılmıştı. Bölgenin Polis Şefi Prajwol Maharjan ise "Hasar tahmin edilenden daha ağır görünüyor" dedi. - KATMANDU

Kaynak: İHA