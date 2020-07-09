Son dakika haber | Nepal'de sel felaketi: 2 ölü, 18 kayıp
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Nepal'de sel felaketi: 2 ölü, 18 kayıp

Bir son dakika haberine göre Nepal'in Sindhupalchowk bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Son dakika haber | Nepal'de sel felaketi: 2 ölü, 18 kayıp
09.07.2020 11:50 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:55

Nepal'in Sindhupalchowk bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Nepal'in Sindhupalchowk bölgesinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise kayboldu. Yerel yetkililer ve polis, gece saatlerinde etkili olan yağış sonucu en az 2 kişinin öldüğünü ve 18 kişinin de kaybolduğunu doğruladı. Sindhuplachowk Bölge Yönetim Ofisi Müdürü Umesh Kumar Dhakal hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin sabah saatlerinde bulunduğunu açıkladı.

Barhabise Belediyesindeki 11 evin sular altında kaldığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin kaybolduğu ifade edildi. Ayrıca 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bhotekoshi'de ise meydana gelen taşkınlar nedeniyle 2 evin sular altında kalması sonucu 4 kişinin kaybolduğu ve 2 kişinin de yaralandığını bildirildi.

Dhakal, sel ve heyelanların Nepal ile Çin arasındaki Tatopani-Zhangmu sınır noktasını bağlayan yola da zarar verdiğini aktardı. Dhakal, "Bu, Çin ile ticareti birkaç gün etkileyecek" ifadelerini kullandı. Tatopani-Zhangmu sınır noktası, korona virüs salgını nedeniyle iki ay kapalı kaldıktan sonra Mart ayı sonlarında yeniden açılmıştı. Bölgenin Polis Şefi Prajwol Maharjan ise "Hasar tahmin edilenden daha ağır görünüyor" dedi. - KATMANDU

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi Güncel
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 5 jandarma yaralı
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 5 jandarma yaralı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı
Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı
Marsilya, eski Galatasaraylı Mitroglou'nu, Türk kulüplerine önerdi
Marsilya, eski Galatasaraylı Mitroglou'nu, Türk kulüplerine önerdi
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Cahit Özkan Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Mabel Matiz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Falcao Podolski İrfan Buz Okan Buruk İbrahim Üzülmez
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Nepal'de sel felaketi: 2 ölü, 18 kayıp - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 12:23:59. #1.15#
title