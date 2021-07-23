Son dakika haber... Nehrin su seviyesi yükselince piknik yapan 21 kişi mahsur kaldı
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Son dakika haber... Nehrin su seviyesi yükselince piknik yapan 21 kişi mahsur kaldı

Son dakika haber... Nehrin su seviyesi yükselince piknik yapan 21 kişi mahsur kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kalan 21 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kalan 21 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe Mahallesi mevkisinde gece saatlerinde, Dicle Nehri'nin kıyısında piknik yapan 21 kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timleriyle AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla mahsur kalanları botlarla kurtardı.


Son dakika haber... Nehrin su seviyesi yükselince piknik yapan 21 kişi mahsur kaldı
Son dakika haber... Nehrin su seviyesi yükselince piknik yapan 21 kişi mahsur kaldı
Son dakika haber... Nehrin su seviyesi yükselince piknik yapan 21 kişi mahsur kaldı
Son dakika haber... Nehrin su seviyesi yükselince piknik yapan 21 kişi mahsur kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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